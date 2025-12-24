В Кемерове объявлен повторный аукцион на строительство коллектора для зоны КРТ

Администрация Кемерова проведет повторный аукцион на выполнение проектно-изыскательских работ и строительство коллектора для зоны комплексного развития территории (КРТ) в центральной части города. Объект будет размещен от канализационной насосной станции в районе пересечения ул. Сибиряков-Гвардейцев и ул. Искитимская Набережная до ОСК-1. Стартовая цена контракта составляет 7,7 млрд руб., указывается на портале госзакупок.

Предыдущий тендер был объявлен в ноябре 2025 года по цене 8,1 млрд руб., однако желающих заключить госконтракт не нашлось.

Работы необходимо выполнить в два этапа. В срок до 31 августа 2027 года подрядчику предстоит завершить проектно-изыскательские работы, затем — до 1 декабря 2030 года выполнить строительство и ввод в эксплуатацию. Заявки на участие в аукционе принимаются до 15 января.

Согласно технической документации, строительство коллектора необходимо для подключения к централизованной системе водоотведения новых микрорайонов в центральной части города, которые строятся в рамках масштабного проекта КРТ.

