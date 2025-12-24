Глава Тувы пригласил «перерождения буддийских учителей» посетить республику

Глава Республики Тыва Владислав Ховалыг пригласил включить в состав делегации КНР на международный буддийский форум «перерождения буддийских учителей, которые в свое время посещали Туву». Об этом говорится в сообщении официального портала республики по итогам встречи господина Ховалыга с послом КНР в России Чжан Ханьхуэем.

«Визит китайских духовных деятелей стал бы проявлением уважения к общему духовному наследию»,— отмечается в сообщении. Речь в нем идет о приглашении на буддийский форум, который должен пройти в Туве в 2026 году.

По данным правительства республики, в конце XIX — начале XX веков основанный в 1709 году в Тибете монастырь Лавран Таши Кьил оказывал духовную и организационную поддержку монастырю Устуу-Хурээ в Туве. Последний был построен на берегу реки Чадан с участием священнослужителей и строителей из Китая, в состав которого тогда входил регион.

Валерий Лавский