Один человек погиб и двое ранены при атаке ВСУ в Херсонской области

При ударе ВСУ в Новой Каховке погибла 60-летняя женщина. Пострадали еще двое человек — 81-летняя женщина и 65-летний мужчина. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

В Брилевке и Раденске Алешкинского округа повреждены дома. В Каховке во время обстрела загорелся пустой склад и нежилой дом. За прошедшие сутки обстрелы были зафиксированы в девяти населенных пунктах области.

Глава региона сообщил о частичном восстановлении электроснабжения, которое было нарушено в результате вчерашней атаки. Ремонтные работы продолжаются.

23 декабря ВСУ ударили по энергетической инфраструктуре Херсонской области, заявлял Владимир Сальдо. Без света остались более 60 тыс. жителей.