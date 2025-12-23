В Херсонской области более 60 тыс. жителей остались без света из-за обстрела ВСУ

Свыше 60 тыс. жителей Херсонской области остались без света после удара вооруженных сил Украины по энергетической инфраструктуре региона. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Уважаемые земляки! Киевские террористы нанесли целенаправленный удар по энергетической инфраструктуре Херсонской области. Без света остались свыше 60 тыс. человек в Алешкинском, Голопристанском, Скадовском, Чаплинском, Каланчакском и Каховском муниципальных округах»,— написал господин Сальдо в своем Telegram-канале.

По его информации, из-за высокой активности украинских БПЛА сотрудники «Херсонэнерго» пока не могут приступить к ремонту. Работы по восстановлению электроснабжения обещают начать после стабилизации обстановки.

Александр Дремлюгин, Симферополь