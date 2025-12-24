Рябков подтвердил работу МИД России над поручением Путина о ядерных испытаниях

МИД России выполняет поручение президента Владимира Путина по анализу возможных ядерных испытаний. Об этом сообщил замминистра иностранных дел Сергей Рябков. В ведомстве планируют составить рекомендации по дальнейшим действиям.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

«Мы находимся в готовности к любым сценариям. Если американцы пойдут по пути проведения натурных ядерных испытаний, мы будем отвечать зеркально. Об этом говорилось неоднократно»,— сказал господин Рябков «Интерфаксу».

Замглавы МИДа отметил, что Россия не ждет «каких-то дополнительных разъяснений с американской стороны» по вопросу ядерных испытаний в ближайшее время. При этом позиция США остается не до конца ясной: в Вашингтоне специально создают неопределенность вокруг темы ядерных испытаний, добавил господин Рябков.

«Наша позиция предельно ясная: мы придерживаемся давно объявленного и сохраняющегося моратория на натурные ядерные испытания»,— подчеркнул Сергей Рябков.

Президент США Дональд Трамп говорил о необходимости провести ядерные испытания, поскольку их якобы проводят и другие страны, включая Россию и Китай. 5 ноября на совещании с членами Совбеза РФ Владимир Путин заявил, что не планирует отходить от Договора о всеобщем запрещении ядерных испытаний. Однако, если США его нарушат, Россия должна «предпринять адекватные ответные действия».

