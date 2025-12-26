Семейные ценности

Популярность семейного туризма в России с каждым годом растет. По словам экспертов, пик активности таких путешественников традиционно приходится на каникулярное время. Примечательно, что спросом в данном сегменте пользуются не только курорты, но и крупные города. Россияне все чаще выбирают для отпуска мегаполисы с комфортной инфраструктурой и большим количеством достопримечательностей. В тонкостях семейного отдыха разбирался «Ъ-Review».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Мостуризма Фото: пресс-служба Мостуризма

Тренд на семейственность

Спрос на внутренний туризм, который наблюдается в последние годы, не обошел стороной семьи. В пресс-службе сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» «Ъ-Review» сообщили, что в 2025 году на долю туристов с одним или несколькими детьми в среднем приходилось 16% от всех бронирований по стране. В пиковые даты этот показатель растет: перед началом школьного сезона в августе на путешественников с детьми приходилось почти каждое третье бронирование в российских объектах размещения (31%).

Подтверждают тенденцию и в Минэкономразвития РФ. По данным его совместного с Ассоциацией туристических агрегаторов исследования, в этом году бронирования семейных путешествий на майские праздники и лето выросли в среднем на треть.

Сейчас туристы с детьми планируют отдых на следующий год. Эксперты отмечают, что спрос на поездки уже превышает прошлогодний. «Что касается спроса на 2026 год, туристы с детьми уже совершили на 13% больше бронирований, чем за аналогичный период прошлого года на 2025-й. На долю семейных путешественников в ранних бронированиях на 2026 год приходится почти каждое четвертое (24%)»,— рассказали в «Островке».

Куда едут семьи

Особенно востребованы для семейных путешествий курорты и регионы, предлагающие экскурсионные маршруты. По данным «Островка», высокие показатели отмечаются в Сириусе и Анапе (по 29%), Геленджике (28%), Волгограде и Сортавале (по 26%), Архызе (25%). Пользуются спросом такие экскурсионные направления, как Псков, Смоленск, Кострома, Тверь и Рязань.

Растущую популярность некурортных регионов можно связать с тем, что они привлекают круглый год, а не только летом. Кроме того, крупные города предлагают гостям разнообразный отдых на любой вкус и кошелек. «Если смотреть на абсолютное число бронирований, то в топ-10 направлений по числу бронирований с детьми входят Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Казань и Сириус. В десятке также Калининград, Нижний Новгород, Краснодар, Ростов-на-Дону и Волгоград»,— рассказали в пресс-службе «Островка».

По данным «Авиасейлс», в 2025 году в Москву чаще всего прилетали из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы, Самары, Казани, Махачкалы, Новосибирска, Челябинска, Минеральных Вод, в том числе туристы с детьми. В зависимости от направления доля семейных авиабронирований варьировалась от 4% до 10%.

Магнит для туризма

Москва ежегодно входит в число городов, привлекающих семейных туристов. В прошлом году столица стала лауреатом всероссийской туристической премии Russian Travel Awards как лучший регион для семейного туризма и отдыха. Интерес к семейным путешествиям в Москву связан с транспортной доступностью, развитой инфраструктурой, разнообразием достопримечательностей и обширной событийной программой. В городе большое число мест для отдыха с детьми. В их числе кинопарк «Москино», киностудия «Союзмультфильм», Московская усадьба Деда Мороза, парк искусств «Музеон», а также самые разнообразные музеи — в городе их больше 450.

В 2025 году столица вновь стала мировым лидером по числу туристических достопримечательностей в рейтинге самых влиятельных городов Global Power City Index (GPCI), опередив Токио, Париж, Лондон, Нью-Йорк и Дубай.

«Событийная афиша Москвы становится отдельным поводом для поездки. Гости все чаще планируют путешествия вокруг крупных городских фестивалей и проектов, что особенно заметно в сегменте семейного отдыха. В прошлом году 43% внутреннего турпотока пришлось именно на семейных туристов. Туроператоры отмечают растущий интерес к таким поездкам со стороны гостей из стран Ближнего Востока. Но Москва — это не только про впечатления; это удобный, безопасный город с просторными пешеходными зонами и комфортной транспортной системой. Все это очень важно для путешественников с детьми»,— отметили в пресс-службе Мостуризма.

Запланировать поездку в столицу можно как заранее, так и спонтанно благодаря современным онлайн-сервисам. Раздел «Москва — детям» на сервисе RUSSPASS позволяет выбрать экскурсии, мастер-классы, музеи, спектакли и другие мероприятия в соответствии с возрастом ребенка и его интересами. Если событие платное, билеты можно приобрести онлайн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Мостуризма Фото: пресс-служба Мостуризма

В городе легко продумывать не только досуг, но и главные пункты поездки — проживание и питание. Например, с помощью фильтров на сервисе RUSSPASS можно выбрать гастрозаведение «детям», где есть детское меню или специальные детские кресла, а также подходящее для всей семьи жилье. Получится найти номера, удобные для проживания с грудным ребенком, гостиницы и другие варианты размещения с детскими площадками, бассейнами и не только.

В «Островке» подтвердили, что спрос на Москву остается стабильно высоким. По данным платформы, число бронирований на 2026 год уже на 22% выше, чем годом ранее.

Столица также занимает лидирующие позиции в списках городов, куда возвращаются. По данным Мостуризма, зачастую бизнес-туристы, побывавшие в Москве с деловыми целями, приезжают вновь на отдых с семьями.

Staycation круглый год

Мегаполис пользуется популярностью не только у путешественников из других регионов. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, что москвичи все чаще проявляют интерес к отдыху в формате staycation (отпуск без необходимости выезжать из родного города). Тренд отмечают сразу несколько игроков рынка, опрошенных АТОР.

Жители столицы бронируют отели, чтобы отметить особое событие, например Новый год, а также интересуются экскурсиями по городу. Такой формат востребован у семей с детьми и тех, кто хочет сменить обстановку, не уезжая далеко. Некоторые из них даже обращаются к туроператорам, чтобы забронировать тур с экскурсиями и проживанием.

Тренд подтверждает, что Москва становится все более комфортным городом. По результатам исследования Мостуризма, 73% горожан отмечают улучшения в сфере досуга, отдыха и развлечений за последние три года. Большинство москвичей позитивно оценили благоустройство парков и усадебно-парковых зон, наличие и качество точек общественного питания, событийную афишу. 73% респондентов с детьми выбирают времяпрепровождение с семьей. Две трети из них отметили, что сейчас в столице достаточно возможностей для качественного досуга с ребенком.

Улучшение городской среды для жителей Москвы привлекает и туристов из других регионов. В столице круглый год проводится много мероприятий, которые позволяют разнообразить семейный досуг.

Причем зачастую активности бесплатны и не требуют предварительной регистрации. Объединяют их крупные городские проекты, например «Лето в Москве» и «Зима в Москве».

Гостями проекта минувшим летом стали 64 млн человек. 15–18% составили путешественники из других регионов (кроме Московской области). Результаты опроса Мостуризма за июнь—июль показали, что 37% респондентов посещали площадки проекта с семьей, а две трети из них — с детьми.

В декабре в столице стартовала «Зима в Москве». В разных районах города проходят фестивали, ярмарки, ледовые шоу. События охватывают городские площадки, катки, парки, дворы и исторические усадьбы. С приходом зимы обновилась и «RUSSPASS Игра», доступная пользователям мобильного приложения RUSSPASS. Благодаря ей туристы и горожане на фестивальных площадках могут встретиться в дополненной реальности с мультяшками и получить подарки. В игре появились новые маршруты и места для поиска героев — свыше 120 площадок, парков и достопримечательностей по всей столице. Прогулку также можно дополнить аудиогидом.

Еще один популярный формат исследования города — познавательная программа «Играй в Москву». Она предлагает изучить столицу на семейных маршрутах-приключениях с помощью бумажной карты, которую можно получить в туристических центрах, гостиницах и объектах показа столицы или скачать на сайте проекта. Нужно двигаться от точки к точке, выполнять задания, изучать достопримечательности и посещать музеи, а в финале прогулки можно получить памятный сувенир.

Баланс между экономией и комфортом

«Чаще всего семьи с детьми выбирают объекты размещения средней ценовой категории — прежде всего апартаменты, а также отели без звезд и трехзвездные гостиницы»,— рассказали в «Островке». В компании отметили, что в 2025 году семейные туристы в Москве чаще всего бронировали апартаменты (33%). Кроме того, они выбирали для размещения трехзвездные отели (25%), четырехзвездные отели (18%), отели без категории звездности (12%), пятизвездные гостиницы (5%), одно-двухзвездные отели (3%), хостелы и гостевые дома (по 2%).

Сфера гостеприимства столицы предлагает путешественникам большой и разнообразный выбор жилья, отвечая на увеличение турпотока и постоянно растущий спрос. Летом 2025 года, по предварительным оценкам, уровень загрузки трех-пятизвездных гостиниц достиг 78%. За два с небольшим года в Москве открылось 26 новых отелей, а количество номеров увеличилось более чем на 2400.

Москва планирует удерживать лидирующие позиции в туризме и привлекать все больше гостей, в том числе с детьми. В прошлом году турпоток в столицу составил 26 млн туристов, превысив допандемийные показатели. К 2030 году эта цифра может увеличиться вдвое. Власти планируют развивать инфраструктуру и продолжать проводить фестивали, которые притягивают миллионы гостей,— круглый год.

Ксения Черняева