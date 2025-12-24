Инфляция на Ставрополе ускорилась до 0,4% в ноябре

Цены в Ставропольском крае в ноябре 2025 года выросли на 0,4% по сравнению с октябрем, сообщает Отделение Ставрополь Банка России со ссылкой на данные Росстата. Производители и поставщики активно переносили повышенные издержки в цены на фоне сохраняющегося спроса. Годовая инфляция замедлилась до 6%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Продукты питания подорожали сильнее всего. Свежие овощи — огурцы, помидоры, сладкий перец — прибавили в цене из-за роста затрат на отопление и освещение теплиц. Капуста, морковь и лук подорожали на фоне удорожания транспортировки и хранения. В итоге плоды и овощи за месяц выросли почти на 3,8%. Куриные яйца добавили 1,1%: корма, ветпрепараты, упаковка и зарплаты работников стали дороже. Сыр подешевел благодаря увеличению производства в регионе, мука — из-за хорошего урожая зерновых.

Непродовольственные товары выросли скромнее. Моющие и чистящие средства прибавили 2,8% — сырье и материалы подорожали. Электроника и бытовая техника, напротив, стали доступнее на фоне охлаждения спроса и укрепления рубля. В октябре компьютеры уже подешевели на 2,6%, моющие средства — на 2%.

Услуги показали разброс в динамике. Билеты в театры и кино подорожали на 7%: организации культуры компенсировали расходы на залы и зарплаты. Проезд в поездах дальнего следования вырос из-за предпраздничного спроса. Отдых за границей подешевел на 1,2% благодаря сильному рублю и сезонному спаду интереса к направлениям. В октябре зарубежный туризм уже падал на 12%.

Игорь Шапин, замглавы Отделения Ставрополь Южного ГУ Банка России, отметил снижение годовой инфляции по общероссийскому тренду. Банк России 19 декабря опустил ключевую ставку до 16% годовых. Регулятор сохранит высокие ставки, чтобы замедлить инфляцию до 4–5% в 2026 году. В октябре цены росли на 0,4%, годовая инфляция составила 7,3% — ниже общероссийских 7,7%. Сезонные факторы, спрос и издержки определяют динамику.

Станислав Маслаков