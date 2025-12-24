Курская область стала лидером по инфляции в Черноземье в ноябре

В ноябре Курская область продемонстрировала самый высокий уровень годовой инфляции среди регионов Черноземья. Рост потребительских цен в регионе достиг 7,63% в годовом выражении. Эти данные приводит региональное отделение Банка России (ЦБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ЦБ, следом за лидером расположилась Тамбовская область с показателем 7,45%, до этого удерживавшая первенство с августа по октябрь. На третьем месте — Белгородская область. Рост цен в регионе в годовом выражении достиг 7,13%. Уровень инфляции в Липецкой области составил 7,02%, в Орловской — 6,97%, в Воронежской — 6,21%. Таким образом, в Черноземье инфляция ниже среднероссийского уровня (6,64%) зафиксирована только в Воронежской области.

Во всех областях, кроме Тамбовской, в ноябре значительно или умеренно подорожали услуги. Также заметно увеличились цены на продовольственные товары, которые за год дорожали быстрее средней потребительской корзины во всех регионах, кроме Воронежской области. В то же время стоимость непродовольственных товаров выросла в Курской, Орловской и Белгородской областях и снизилась в Воронежской, Липецкой и Тамбовской областях.

В октябре 2025-го самая высокая инфляция в макрорегионе была установлена в Тамбовской области (9,11%). Самый низкий показатель Банк России фиксировал в Белгородской области — 7,74%.

Кабира Гасанова