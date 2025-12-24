Нижегородского активиста Илью Мясковского исключили из перечня экстремистов

Росфинмониторинг исключил нижегородского активиста и оппозиционера Илью Мясковского из перечня террористов и экстремистов 23 декабря. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Илья Мясковский

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Илью Мясковского признали экстремистом 17 декабря, он был в перечне неделю. Сам активист говорил, что не знает, за что его могли туда включить.

Как писал «Ъ-Приволжье», в конце 2023 года бывшего преподавателя истории Илью Мясковского оштрафовали на 250 тыс. руб. за дискредитацию армии. Оппозиционера признали виновным по пяти эпизодам противозаконной деятельности.

«Если я был включен в список по этому основанию, то это было неверно. Ошибка исправлена, надо полагать»,— написал Илья Мясковский в своем Telegram-канале.

Елена Ковалева