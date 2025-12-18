Нижегородского активиста Илью Мясковского признали экстремистом

Росфинмониторинг внес нижегородского активиста и оппозиционера Илью Мясковского в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Илья Мясковский

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Илья Мясковский

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Включение физлица в этот реестр подразумевает блокировку его банковских счетов. Кроме того, вводится ограничение на транзакции, за исключением оплаты налогов или штрафов, а также получения пенсии или пособий.

«Я теперь еще и "экстремист", в соответствующем списке, и счета заблокированы. За какие заслуги — неведомо. Никаких официальных документов никто не присылает. Это я должен обращаться в Росфинмониторинг и спрашивать, за что и почему»,— написал Илья Мясковский с своем Telegram-канале.

Как писал «Ъ-Приволжье», в конце 2023 года бывшего преподавателя истории Илью Мясковского оштрафовали на 250 тыс. руб. за дискредитацию армии. Активиста признали виновным по пяти эпизодам противозаконной деятельности. Обвинение просило отправить Илью Мясковского в колонию на 3,5 года.

Елена Ковалева