Мэр Крымска заключен под стражу до 18 февраля по делу о махинации с землей

В Краснодаре суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе города Крымска Янису Будагову. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. Чиновник, обвиняемый в превышении полномочий, останется в следственном изоляторе до 18 февраля будущего года.

Фото: пресс-служба администрации Крымского городского поселения

Фото: пресс-служба администрации Крымского городского поселения

Янис Будагов был задержан во вторник, 23 декабря, уголовное дело в отношении него возбуждено по материалам краевого УФСБ. По данным следственного управления СКР по Краснодарскому краю, глава Крымска причастен к махинациям с участком площадью 31 га в городской черте. Изначально территория предназначалась для сельскохозяйственного производства и находилась в аренде фермера. В 2020 году разрешенный вид использования участка по генплану Крымска изменился на индивидуальное жилое строительство. В 2023 году фермер обратился в мэрию Крымска с заявлением о выкупе участка по льготной цене без торгов якобы для использования в сельхозпроизводстве.

Глава города Будагов знал, что предоставление арендатору льгот незаконно. Несмотря на это, мэр подписал договор купли-продажи по цене 5,2 млн руб. Рыночная стоимость участка составляла 99 млн руб. Спустя две недели после сделки покупатель перепродал участок застройщику еще дороже — за 150 млн руб.

Янис Будагов был главой города Крымска с 2017 года, ранее он занимал различные должности в администрациях сельских поселений Крымского района. По данным “Ъ”, уголовное преследование мэра Крымска связано с делом бывшего главы Крымского района Сергея Леся, арестованного 11 октября в ходе расследования дела о превышении полномочий. При аресте у главы муниципалитета были изъяты 100 млн руб. и около 10 кг золота. По иску прокуратуры 12 декабря имущество Сергея Леся было обращено в доход РФ из-за нарушения чиновником антикоррупционных норм.

Анна Перова, Краснодар