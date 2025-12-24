Путин назвал боевой работу Госдумы в 2025 году

Председатель Госдумы Вячеслав Володин накануне прибыл в Кремль, чтобы доложить президенту России Владимира Путина об итогах деятельности нижней палаты парламента в 2025 году. Глава государства поблагодарил депутатов за работу, которую он охарактеризовал как боевую.

Вячеслав Володин и Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Фото: пресс-служба президента РФ

«Я поздравляю и вас, и всех депутатов Государственной думы, хочу поблагодарить за совместную работу,— сказал президент спикеру нижней палаты.— Она была боевой, можно сказать, если использовать терминологию сегодняшнего дня, и весьма результативной».

Вячеслав Володин повторил президенту главные статистические показатели, упомянутые 23 декабря на заключительном заседании Госдумы. Отдельно господин Володин подчеркнул количество законодательных инициатив, внесенных в палату за уходящий год: 1303 законопроекта, причем более 40% были внесены депутатами. «Если добавить еще законодательные инициативы от региональных депутатов, законодателей, то это будет уже более 50 процентов»,— уточнил спикер Госдумы.

Вячеслав Володин также обратил внимание президента на то, что все принимаемые законы теперь анализируются «на предмет вопросов поддержки семьи» и учета политики в сфере материнства и детства.

Степан Мельчаков