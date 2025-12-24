Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Новороссийске задержали парня за непристойное поведение

Молодой человек из Новороссийска справил нужду на камеру, после чего видео выложили в сеть. 19-летний местный житель ждет заседания суда, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным пресс-службы полиции Кубани, новороссиец справил нужду на Анапском шоссе, а весь процесс снимали на видео его товарищи. Полицейские задержали молодого человека и доставили в отдел для разбирательства.

В отношении 19-летнего жителя Новороссийска составили административный протокол за мелкое хулиганство. Он принес публичные извинения на видео.

София Моисеенко

