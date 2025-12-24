Омский облсуд признал законным отказ экс-главе Нижнего Новгорода Сорокину в УДО

Омский областной суд оставил без изменения постановление Куйбышевского райсуда об отказе в условно-досрочном освобождении экс-главы Нижнего Новгорода Олега Сорокина. Постановление суда первой инстанции вступило в законную силу, сообщили в областном суде 24 декабря 2025 года.

Как писал «Ъ-Приволжье», райсуд вынес решение об отказе в УДО в октябре текущего года.

Олега Сорокина арестовали в декабре 2017 года и в 2019 году приговорили к десяти годам колонии строгого режима за взятку в форме услуги и соучастие в похищении человека

Дело было связано с похищением Александра Новоселова, которого в 2004 году сотрудники милиции вывезли в лес в рамках «оперативного эксперимента» и добивались показаний о заказчиках покушения на Олега Сорокина в 2003 году. Кроме того, в 2013 году в должности главы города он получил «должностную взятку в виде услуги имущественного характера». Суд также решил, что по поручению мэра его знакомый Мансур Садеков пытался дать 30 млн руб. взятки руководству ЗАО «Вектрон». Это было нужно, чтобы компания не оспаривала победу в аукционе компании «Инградстрой», близкой к Олегу Сорокину.

Галина Шамберина