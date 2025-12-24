Оверчук: объем поставок по МТК «Север-Юг» к концу года составит 2,5 млн тонн

По восточному маршруту международного транспортного коридора (МТК) «Север-Юг» к концу 2025 года объем грузоперевозок достигнет 2,5 млн т. Об этом сообщил вице-премьер Алексей Оверчук.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Мы не забываем, конечно, про восточный маршрут "Север-Юг", который идет из России через Казахстан, Туркменистан и в Иран. Раскатку мы начали в октябре 2023 года. Впервые тогда пошли контейнеры»,— уточнил господин Оверчук в интервью телеканалу «Россия 24». Он также рассказал о повышенном интересе к сотрудничеству с Россией со стороны стран Востока.

«Север-Юг» — транспортный коридор, который пролегает от морского порта Санкт-Петербурга до одного из самых крупных портов на западном побережье Индии — Мумбая. Общая протяженность путей составляет около 7200 км. В сентябре Иран передал России участок земли, необходимый для строительства железной дороги Решт — Астара в составе МКТ. Договор о достройке страны подписали еще в 2023 году. Под строительство железнодорожного участка длиной в 162 км выкуплено около половины земель. Процесс выкупа должен завершиться до конца марта 2026 года.