Ставрополье обновит 77 км дорог в 2026 году по нацпроекту

Ставропольский край включил 21 участок региональных дорог протяженностью 77 км в план национального проекта «Инфраструктура для жизни» на 2026 год. Ремонт охватит 132 км трасс регионального значения в целом, из них 77 км профинансируют из федерального проекта, сообщили в управлении пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства региона. Министр дорожного хозяйства и транспорта края Евгений Штепа подчеркнул: региональные дороги обеспечивают бесперебойное сообщение, а их качество напрямую влияет на комфорт и безопасность передвижения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Миндор Ставропольского края Фото: Миндор Ставропольского края

Правительство Ставрополья и миндор края объявили о формировании работ: муниципалитеты уже начали подготовку. В 2025 году край досрочно завершил нацпроект — обновили 97,5 км региональных дорог плюс 32 км в агломерациях Кавминвод и семь мостов на 250 погонных метров. Общий объем работ по нацпроекту с 2024 года превысил 130 км трасс, включая межрегиональные артерии.

Ключевые объекты получат приоритет. Строители продолжат ремонт трассы «Ростов-на-Дону — Ставрополь»: в 2026 году обновят три участка на 9 км. Эта магистраль связывает край с Ростовской областью и Москвой, а также обслуживает близлежащие поселки. Помимо этого отремонтируют 11 км дороги «Зеленокумск — Соломенское — Степное» для жителей Степновского и Советского округов.

Комплексный подход сохранится. Вместе с асфальтом установят барьеры, знаки и освещение — стандарт нацпроекта. В 2025 году край потратил свыше 23 млрд руб. из дорожного фонда, отремонтировав 168 км трасс, включая Бештаугорское шоссе и Георгиевск — Новопавловск с расширением до четырех полос. К 2030 году Ставрополье доведет долю нормативных дорог до 85%, сейчас показатель — 81%.

В 2026 году акцент сделают на логистику, туризм и инвестиции: хорошие дороги повысят привлекательность края. Подготовка идет полным ходом, контракты разместят на портале закупок.

Станислав Маслаков