Сотрудников челябинских заводов наказали за нарушения в сфере защиты от терактов

В Челябинской области сотрудников пяти промышленных предприятий и железнодорожной станции Челябинск — Главный привлекли к административной ответственности за неисполнение решений региональной антитеррористической комиссии. Им назначено наказание в виде штрафов, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Сотрудники ведомства выявили факты неисполнения решений, вынесенных в марте и августе на заседании антитеррористической комиссии Челябинской области, должностными лицами АО «Научно-производственное объединение „Электромашина“», АО «Сигнал», АО «Златоустовский машиностроительный завод», ПАО «Агрегат», ООО «Аргаяшская нефтебаза» и ОАО «РЖД».

Суды признали представителей организаций виновными по ст. 20.1 закона «Об административных правонарушениях в Челябинской области» (неисполнение или нарушение решения органа, координирующего деятельность по противодействию терроризму). Статья предусматривает наказание для должностных лиц в виде штрафа от 10 тыс. до 30 тыс. руб.