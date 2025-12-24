Жительницу Ставрополья приговорили к 12 годам колонии за сбыт наркотиков

Суд Шпаковского округа приговорил 57-летнюю местную жительницу к 12 годам лишения свободы за покушение на сбыт наркотических средств в составе группы лиц. Прокуратура Шпаковского района поддержала государственное обвинение по данному уголовному делу. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Подсудимую признали виновной по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, пп. «а», «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере и 46 эпизодах в значительном размере).

Следствие установило, что в марте 2025 года она фигурантка в сговор с неустановленным лицом для торговли наркотическими средствами через закладки на территории Михайловска. Реализуя преступный план, подозреваемая извлекла из тайника свыше 25 граммов наркотических веществ. Запрещенные средства она расфасовала на 45 свертков для последующей продажи и хранила в своем доме.

Преступную деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов, которые изъяли наркотики из незаконного оборота.

Суд назначил подсудимой наказание с отбыванием в колонии общего режима, учтя позицию государственного обвинителя. Приговор пока не вступил в законную силу.

Валентина Любашенко