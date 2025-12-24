Кузбассу дополнительно выделят более 3,3 млрд рублей на соцрасходы
Правительство России направляет порядка 5,5 млрд руб. на социально значимые расходы бюджетов ряда регионов. Из этой суммы 3,3 млрд руб. будут предоставлены Кузбассу. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, размещено на сайте кабмина.
Речь идет о расходах на оплату труда работников бюджетной сферы, обеспечение мер социальной поддержки граждан, реализацию социально значимых инфраструктурных проектов, а также сбалансированности регионального бюджета.
Бюджет Кемеровской области на 2026 год принят с дефицитом в объеме 16,9 млрд руб. Его доходы должны составить 198,3 млрд руб., расходы — 215,2 млрд руб. Налог на добычу полезных ископаемых в следующем году запланирован в объеме 5,6 млрд руб. — на 0,5 млрд руб. хуже ожидаемого результата текущего года.