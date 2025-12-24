Водитель иномарки погиб после удара об отбойник на трассе М-11 «Нева» в Ленобласти

Полиция проводит проверку по факту ДТП с погибшим на трассе в Тосненском районе Ленобласти. Трагический дорожный инцидент произошел 23 декабря около 18:58 на 667-м километре автодороги М-11 «Нева».

Как сообщили в региональном ГУ МВД, было установлено, что 38-летний водитель автомобиля Hyundai Elantra не справился с управлением, из-за чего машину выбросило в правый отбойник. В результате ДТП водитель скончался на месте от полученных травм.

В Госавтоинспекции отметили, что в 2025 году водитель к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался. Предварительно установлено, что мужчина во время движения не был пристегнут ремнем безопасности. Все подробности случившегося в настоящий момент выясняются.

Андрей Цедрик