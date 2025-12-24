Принудительные работы присудили жителю Абакана за выстрел в шумного подростка

Городской суд Абакана вынес приговор местному жителю, который из окна своей квартиры выстрелил из пневматики в несовершеннолетнего. По ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия) ему назначили полтора года принудительных работ с удержанием 10% жалованья в доход государства, сообщила сегодня пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По материалам дела, обвиняемый, находясь в состоянии опьянения, из окна своей квартиры выстрелил из пневматической винтовки в подростка. Стрелку не понравилось, что школьник бегает по гаражам и кричит. Пуля угодила в спину потерпевшего, оставив ссадину и синяк.

Злоумышленника задержали и предъявили обвинение.

Илья Николаев