Международные фармкомпании занимают более 60% рынка лекарств в России

Присутствие международных фармкомпаний на российском рынке за последние пять лет почти не сократилось по сравнению с 2021 годом. В 2021–2025 годах доля препаратов международных производителей (с учетом локализованного производства) стабильно превышала 60% в денежном выражении и более трети (36,9%) — в натуральном, приводит Forbes исследование DSM Group и ассоциации «Инфарма».

В сегменте оригинальных препаратов в стоимостном выражении доля международных компаний достигла 89,2%, а в упаковках — 83,6%, увеличившись за пять лет почти на 5 п.п. В сегменте биологических препаратов доля иностранных производителей за десять месяцев 2025 года в деньгах составила 62,7%, а в натуральном выражении выросла до 30%.

Доля зарубежных препаратов для терапии онкологических заболеваний достигла 74,2% в стоимостном выражении, для лечения сахарного диабета — 60,7%, в сегменте иммунодепрессантов — 60,8%. В перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) на иностранные приходится 60,6% в денежном выражении и 36,3% — в упаковках. Доля локализованных препаратов в ЖНВЛП — всего лишь 10% в рублях.

По итогам сентября Евросоюз закупил у России медикаментов на €7,6 млн. Это стало максимумом с декабря 2020 года, писали «РИА Новости» со ссылкой на данные Евростата. Как выяснил «Ъ», международные фармкомпании, отказавшись несколько лет назад от проведения клинических испытаний новых препаратов в России, попросили FDA — регулятора рынка медикаментов США — поспособствовать возобновлению этой практики.

Подробности — в материале «Ъ» «Западная фарминдустрия вылечилась».