К читателям газеты «Коммерсантъ»

Рождество: Бог входит в историю

Тайна, которую мы празднуем в Рождестве Иисуса Христа, никогда не перестает поражать нас: из безмерного горизонта Своей любви Бог входит в пределы человеческой истории и человеческой природы, принимает плоть и сердце, чтобы мы могли увидеть и встретить бесконечное в конечном. В Вифлеемскую ночь Бог становится нашим братом и нашим спутником — не отвлеченным божественным принципом и не мифическим образом, но живым Богом, Который есть само Бытие, а мы причастны ему по милости, по дару, по любви. Именно поэтому каждое человеческое рождение, каждая жизнь укоренены в вечном и бесконечном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Архиепископ Павел Пецци

Фото: Римско-Католическая Архиепархия Божией Матери в Москве Архиепископ Павел Пецци

Фото: Римско-Католическая Архиепархия Божией Матери в Москве

С тех пор как Бог Своим рождением вторгся в человеческую историю, мы живем в непрестанном удивлении и ожидании — ожидании Того, Кого мы уже встретили. И это ожидание придает серьезность жизни, возвращает достоинство человеческому существованию, даже когда оно кажется хрупким и раненым. Если же мы перестаем ожидать Христа, то неизбежно начинаем надеяться на суррогаты — на ложные обещания истины, справедливости и любви. Но если ожидание Христа остается живым, даже самые трагические страницы истории не лишают нас надежды. Неслучайно Церковь вновь и вновь повторяет: «Не бойтесь».

Рождество не уводит человека от реальности — напротив, оно открывает ее подлинную глубину. Близость Бога становится зримой в человеческих отношениях, в общении, в Церкви — общине живых людей, несовершенной и ранимой, но именно поэтому способной свидетельствовать о любви. Бог достигает нас через лица и руки других, через дружбу, через принадлежность. Это и есть опыт христианского общения — не как замкнутого круга, а как пространства, открытого судьбе человека. Рождество — это призыв к ответственности. Оно требует ответа. Не героизма одиночек, а свидетельства, проживаемого вместе. Христос становится смыслом жизни не в отвлеченных идеях, а в конкретном служении, в готовности нести бремена друг друга, в способности делиться надеждой. Вочеловечившись, Бог в этом Младенце взял на Себя эти беды, одиночество, уныние, страх и таким образом лишил их смертоносной силы. Он взял на Себя наши ненависть и злобу, соединив их со Своей бесконечной любовью, взял на себя смерть, угрожающую нашему существованию, соединив ее со Своей нетленной полнотой жизни. Он был изранен беспричинной ненавистью, но даровал нам божественное милосердие — источник безграничной любви. Он умер, но открыл нам врата вечной жизни, начинающейся уже здесь, в сердцах, в которых обитает благодать.

Рождество Христово напоминает: ни одно мгновение жизни не является банальным и бессмысленным. В мире есть центр. Есть ответ на человеческие вопросы. Есть надежда, которая не обманывает. С этим сознанием я сердечно поздравляю читателей газеты «Коммерсантъ» с праздником Рождества Христова. Пусть божественный свет, две тысячи лет назад вошедший в историю в Вифлееме, освещает путь каждому — в работе, в семье, в поиске истины и смысла. Пусть этот свет дарует нам мужество, мир и надежду.

Архиепископ Павел Пецци, митрополит Архиепархии Божией Матери в Москве, председатель Конференции католических епископов России