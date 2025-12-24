Кредитование воронежского бизнеса уменьшилось на 20% за год

Объем банковских кредитов, привлеченных бизнесом Воронежской области с января по сентябрь 2025 года, составил 316 млрд руб. Показатель уменьшился на 20% относительно аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщили в региональном отделении Центробанка.

Основными получателями заемных средств стали предприятия оптовой и розничной торговли, обрабатывающих производств, сельского хозяйства, а также компании, занимающиеся операциями с недвижимостью.

В сентябре показатель месячного кредитования достиг 40 млрд руб., продемонстрировав рост на 1,3% к августу на фоне смягчения денежно-кредитной политики. При этом на 1 октября совокупный кредитный портфель предприятий региона с начала года сократился на 12%, составив 73 млрд руб. Доля просроченной задолженности в нем оставалась стабильной и равнялась 3,5%.

В начале декабря «Ъ-Черноземье» сообщал, что выдача кредитов тамбовскому бизнесу сократилась на 5,9% за год, до 112,5 млрд руб.

Кабира Гасанова