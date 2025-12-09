Выдача кредитов тамбовскому бизнесу сократилась на 6% за год

Объем кредитов, выданных бизнесу в Тамбовской области за январь–сентябрь 2025 года, составил 112,5 млрд рублей, что на 5,9% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На малый и средний бизнес пришлось свыше 31% от общего объема корпоративных кредитов. За девять месяцев предприниматели привлекли 35,2 млрд руб., что на 0,6% ниже показателя аналогичного периода 2024-го.

Спрос на заемные средства вырос в химической отрасли — кредитование увеличилось в 2,7 раза, до 8,2 млрд руб. В 1,5 раза вырос объем выданных кредитов предприятиям транспорта, достигнув 3,1 млрд руб. При этом строительные и торговые организации региона привлекали займы менее активно, чем в 2024-м, сообщили в ЦБ.

Несмотря на рост кредитования, общая задолженность организаций Тамбовской области перед банками к октябрю 2025-го выросла на 8,8%, достигнув 181,2 млрд руб. Основу кредитного портфеля бизнеса в регионе составили займы сельскохозяйственным компаниям — более 61%. Их долг за девять месяцев увеличился на 9,1% в годовом выражении и достиг 111 млрд руб. Значительно выросла задолженность в сфере транспорта и связи — в два раза, до 5,4 млрд руб. В строительстве показатель увеличился на 31,4%, до 6,4 млрд руб. В обрабатывающей промышленности долг бизнеса увеличился на 3,9%, до 38,5 млрд руб.

Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что объем банковских кредитов, привлеченных компаниями Белгородской области за девять месяцев 2025 года, увеличился на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 460 млрд руб.

Мария Свиридова