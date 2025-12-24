Меры безопасности усиливают в школах Анапы

В Анапе усилят меры безопасности в детских общеобразовательных учреждениях. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Введение дополнительных мер безопасности в анапских школах обсудили на межведомственном совещании по профилактике ЧП в период новогодних праздников. По данным мэрии Анапы, перед началом каникул детей должны будут предостеречь от использования пиротехники и нарушения краевых законов, а также от выхода на лед.

Отдельное внимание уделили праздничным новогодним мероприятиям. Ответственные лица будут обязаны проверить исправность имеющегося оборудования и доступность эвакуационных выходов. В штатном режиме должны функционировать системы оповещения и тревожные кнопки.

София Моисеенко