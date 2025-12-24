В Ставрополе адвокат и соучастник подозреваются в мошенничестве на 69 млн рублей

В Ставрополе адвокат и ее соучастник предстанут перед судом по обвинению в семи эпизодах мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ущерб администрации Предгорного округа и двум гражданам составил 69 млн руб., сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Следствие считает, что в апреле 2024 года обвиняемая и ее знакомый с помощью поддельного свидетельства о праве собственности незаконно зарегистрировали на своих родственников и знакомых семь земельных участков. Кроме того, обвиняемые, по данным правоохранителей, предложили двум неосведомленным о преступных намерениях гражданам два земельных участка. Уточняется, что фигуранты осознавали незаконность проводимых сделок.

Следователи собрали достаточно доказательств, уголовное дело направили в суд.

На незаконно приобретенные земельные участки и иное имущество фигурантов наложили арест.

Константин Соловьев