Режим повышенной готовности ввели в квартирах поврежденного дома на Львовской

В границах трех квартир дома №3 по улице Львовской в Автозаводском районе ввели режим повышенной готовности. Согласно постановлению мэрии Нижнего Новгорода от 23 декабря 2025 года, режим распространяется на квартиры №№31, 32 и 33 с 28 октября для устранения аварийной ситуации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В квартире жителя дома №3 на улице Львовской выбило окна во время ремонта

Как писал «Ъ-Приволжье», помещения в доме были повреждены в результате ЧП. По данным администрации Автозаводского района, произошел «хлопок, не приведший к последующему горению». Предположительно, для ускорения процесса высыхания акриловой краски в ванной хозяин квартиры решил воспользоваться строительным феном в закрытом помещении, что и стало причиной случившегося. Пострадавшего владельца квартиры доставили в больницу.

Постановлением мэрии администрации Автозаводского района поручено организовать аварийно-восстановительные работы общего имущества собственников помещений подъезда №2. МКУ «ГлавУКС» необходимо организовать оценку технического состояния подъезда, а управляющей компании «Наш Дом» — обеспечить закрытие поврежденных стеклопакетов.

Галина Шамберина