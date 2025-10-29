Нижегородец пострадал из-за хлопка в квартире при работе со строительным феном
Окна выбило в квартире жителя дома №3 на улице Львовской в Нижнем Новгороде во время ремонтных работ 28 октября. По данным администрации Автозаводского района, произошел «хлопок, не приведший к последующему горению», несущие конструкции пятиэтажного многоквартирного дома не пострадали.
Предположительно, для ускорения процесса высыхания акриловой краски в ванной хозяин квартиры решил воспользоваться строительным феном в закрытом помещении. Это и стало причиной случившегося.
Пострадавшего доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает. Жительница другой квартиры на пятом этаже, где случился инцидент, уехала к родственнице. Еще в одной квартире никто не проживает. Жильцы остальных этажей находятся в своих квартирах. После определения ущерба дому будут проведены ремонтные работы силами ДУКа.
В региональном СУ СКР сообщили, что по факту случившегося проводится процессуальная проверка. Устанавливается размер ущерба.