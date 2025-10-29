Нижегородец пострадал из-за хлопка в квартире при работе со строительным феном

Окна выбило в квартире жителя дома №3 на улице Львовской в Нижнем Новгороде во время ремонтных работ 28 октября. По данным администрации Автозаводского района, произошел «хлопок, не приведший к последующему горению», несущие конструкции пятиэтажного многоквартирного дома не пострадали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Прокуратура Нижегородской области Фото: Прокуратура Нижегородской области Следующая фотография 1 / 2 Фото: Прокуратура Нижегородской области Фото: Прокуратура Нижегородской области

Предположительно, для ускорения процесса высыхания акриловой краски в ванной хозяин квартиры решил воспользоваться строительным феном в закрытом помещении. Это и стало причиной случившегося.

Пострадавшего доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает. Жительница другой квартиры на пятом этаже, где случился инцидент, уехала к родственнице. Еще в одной квартире никто не проживает. Жильцы остальных этажей находятся в своих квартирах. После определения ущерба дому будут проведены ремонтные работы силами ДУКа.

В региональном СУ СКР сообщили, что по факту случившегося проводится процессуальная проверка. Устанавливается размер ущерба.

Галина Шамберина