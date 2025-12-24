Власти Новосибирска готовы к запуску новых платных парковок на 1,4 тысячи мест

Новые платные парковки на 1429 мест оборудованы в Новосибирске. Для инвалидов предусмотрено 164 места, сообщили в горадминистрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Таким образом, общее количество платных парковочных пространств достигло 22. Они рассчитаны на 2237 мест, включая 252 — для инвалидов. Платные парковки оборудованы в Заельцовском, Дзержинском, Центральном, Октябрьском и Кировском районах.

Все платные парковки переводятся на круглосуточный платный режим, ранее они действовали с 7 до 22 часов. В воскресенье и праздники плата взиматься не будет.

Новые парковки заработают с 26 декабря, отметили в мэрии.

Михаил Кичанов