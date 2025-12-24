В Челябинске школьнику зажало голову троллейбусными дверьми

Следственные органы Челябинской области организовали проверку инцидента с травмированием ребенка в троллейбусе. В произошедшем усматривают признаки преступления об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает пресс-службу регионального управления СК РФ.

Об инциденте в правоохранительных органах узнали после мониторинга видео произошедшего в СМИ. Согласно записи, 24 декабря в районе улицы Северо-Крымской в троллейбусе №14 водитель преждевременно закрыл двери. Из-за этого у выхода ребенку зажало голову. Двери не сомкнулись полностью благодаря системе «антизажим». После произошедшего ребенок пожаловался на головную боль, ему оказали медпомощь.

Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента.

Ольга Воробьева