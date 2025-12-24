В Ессентуках в трех школах провели эвакуацию после сообщений о минировании

В Ессентуках правоохранительные органы проверяют сообщения о минировании зданий школ № 3 и № 4. Об этом написал в своем Telegram-канале глава города Владимир Крутников.

Эвакуацию проводят в трех образовательных учреждениях. Помимо школы № 3, учащихся выводят из зданий школ № 7 и № 9, где временно обучаются ученики школы № 4, а само здание учреждения в настоящее время находится на ремонте. Проверка поступившей информации продолжается.

Константин Соловьев