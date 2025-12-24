Лавров раскрыл детали переговоров Путина с главой МИД Сирии в Москве

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил встречу президента РФ Владимира Путина с главой МИД Сирии Асаадом аш-Шейбани. Переговоры прошли накануне в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Вчера у вас состоялся очень хороший разговор с президентом Путиным, в ходе которого обсуждались и двусторонние вопросы, и ситуация в регионе, и практические задачи по обеспечению ключевого вопроса суверенитета, территориальной целостности Сирийской Арабской Республики»,— сказал Сергей Лавров перед встречей с министром аш-Шейбани.

Господин Лавров добавил, что РФ безоговорочно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Сирии.

Глава сирийского МИДа в ответ заметил, что торгово-экономические отношения двух стран продолжат развиваться на основе фундамента, заложенного в прошлые десятилетия. «Такая регулярная сверка часов, возможность для которой дает ваш визит, весьма полезна»,— уточнил Асаад аш-Шейбани.