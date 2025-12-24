Комплекс по обработке ТКО на Байкальской природной территории введут в 2028 году

В Эхирит-Булагатском районе Иркутской области на Байкальской природной территории (входят озеро Байкал и водоохранная зона) будет построен современный комплекс по обработке, утилизации и захоронению отходов. Проект будет реализован в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Игорь Кобзев. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2028 год.

Объект расположится на участке площадью 15,83 га и будет состоять из мусоросортировочного комплекса, участка мембранного компостирования и площадки захоронения ТКО.

Мощность сортировочного комплекса составит не менее 24 тыс. т отходов в год, мощность карт для захоронения ТКО – не менее 12 тыс. т в год, мощность утилизации участка мембранного компостирования биоразлагаемых отходов на объекте – не менее 8,4 тыс. т в год, ранее сообщили в министерстве природных ресурсов Приангарья.

Также, по словам Игоря Кобзева, новый полигон ТКО будет построен в Саянске. Он заменит устаревшие объекты в Зиминском районе.

Лолита Белова