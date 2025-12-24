Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Альберт Юмадилов избран главой Оренбурга

Главой Оренбурга избран Альберт Юмадилов, с июля 2025 года занимавший пост исполняющего обязанности градоначальника. Его кандидатуру поддержали 36 депутатов горсовета, принимавших участие в голосовании.

Альберту Юмадилову 36 лет. Чиновник стал самым молодым градоначальником в истории Оренбурга.

Во время представления своей программы Альберт Юмадилов отметил, что Оренбург ожидает масштабное обновление троллейбусного парка и восстановление контактной сети электротранспорта.

Андрей Сазонов