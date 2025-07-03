Альберт Юмадилов назначен врио главы Оренбурга
Исполнять обязанности главы Оренбурга будет выпускник МГУ Альберт Юмадилов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Евгений Солнцев.
Чиновник имеет опыт работы первым заместителем префекта Юго-Восточного административного округа Москвы. Он курировал вопросы благоустройства, ЖКХ, реализацию крупных инфраструктурных проектов.
Ранее сообщалось, что глава Оренбурга Сергей Салмин направил в адрес городского совета обращение, в котором попросил депутатов поддержать его решение об отставке. Чиновник в настоящее время находится на СВО.