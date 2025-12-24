Двое сотрудников ДПС и еще один человек погибли при взрыве на юге Москвы

В ночь на 24 ноября на улице Елецкой на юге Москвы произошел взрыв возле служебного автомобиля ДПС. От полученных ранений сотрудники полиции скончались. Также погиб находящийся рядом с ними мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

В ведомстве уточнили, что взрывное устройство сработало, когда полицейские подошли ближе к подозрительному человеку, стоявшему возле их машины. Его личность не раскрывается.

Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК) и незаконном обороте взрывных устройств (ч. 1 ст. 221.1 УК). Осмотр места происшествия продолжается. Проводится несколько экспертиз, включая взрывотехническую и медицинскую. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил подключить к расследованию опытных криминалистов.