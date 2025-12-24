В Ростовской области арестовали украинца по делу о шпионаже

Сотрудники ФСБ задержали в Ростовской области гражданина Украины по делу о передаче дислокации российской армии Службе безопасности Украины. Суд арестовал подозреваемого, сообщили в управлении ФСБ по Ростовской области.

Дело возбуждено по статье о шпионаже. По версии следствия, арестованный собирал информацию о расположении блокпостов, местах стоянки техники и проживания личного состава армии России под видом блогерской деятельности.

Мужчина передавал сведения сотруднику украинской спецслужбы в мессенджере Telegram, утверждают в ФСБ. У него изъяли технику и средства связи. Арестованный проживает в Мелитополе Запорожской области.