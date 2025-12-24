В Ставрополе мошенники украли субсидии на 20,5 млн рублей

Сотрудники Главного следственного управления ГУ МВД России по Ставропольскому краю, УМВД по Ставрополю, ФСБ и УФСБ региона пресекли деятельность организованной группы. Злоумышленники похитили более 20,5 млн рублей путем обмана. Полицейские возбудили два уголовных дела в отношении пяти фигурантов, сообщает пресс-служба ведомства.

Гендиректор дочернего предприятия крупного производственного холдинга в Ставрополе узнал о субсидиях на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в инвестиционном проекте. Мужчина решил незаконно обогатиться. Он вступил в сговор с финансовым директором головной организации, руководителями других отраслевых структур Ставрополя и неустановленными лицами.

В 2023 году группа организовала соглашение на финансовое обеспечение проекта. Злоумышленники заключили договоры аренды 10 наименований дорогостоящего оборудования. На деле техника оставалась в заводской лаборатории и использовалась в других проектах. Фигуранты подали ложные сведения и получили 10,5 млн руб. как возмещение расходов.

Позже участники схемы изготовили аналогичный договор аренды. Они вывезли оборудование в другой регион под благовидным предлогом. Документ не зарегистрировали должным образом — его создали как формальность для прикрытия. На основе фальшивых отчетов подозреваемые похитили еще 10,1 млн руб.

Теперь следствие предъявило обвинения по статье «Мошенничество» в зависимости от роли каждого. Четыре фигуранта сидят под стражей. Одна подозреваемая скрылась и попала в федеральный розыск. Полицейские устанавливают всех соучастников и детали схемы.

Дело расследуют по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Максимальное наказание — 10 лет лишения свободы. Четыре арестованных не признают вину полностью. Скрывшаяся соучастница объявлена в федеральный розыск.

Станислав Маслаков