В КубГАУ создали технологию для повышения эффективности селекции скота
Кубанский государственный аграрный университет создал не имеющую аналогов в России репродуктивную технологию для воспроизводства крупного рогатого скота с высоким генетическим потенциалом. Разработка направлена на повышение экономической эффективности селекции, сообщает ТАСС со ссылкой на проректора по научной работе КубГАУ Андрея Кощаева.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
По его словам, потребность хозяйств в эмбрионах и племенном материале превышает 100 тыс. доз в год, однако внутреннее производство покрывает лишь около 10%. Стоимость теленка достигает 120 тыс. руб., что делает селекционные технологии недоступными для большинства производителей.
«Наша задача — создать технологию, которая позволит формировать генетически ценное потомство и обеспечить устойчивое воспроизводство стад с использованием репродуктивных технологий»,— рассказал Андрей Кощаев.
Существующие в России методы имеют низкую эффективность — менее 40%, высокую стоимость и сложность применения. До 20% поголовья с высоким потенциалом производства неспособны к искусственному оплодотворению из-за заболеваний репродуктивной системы, зоотехнических отклонений и ветеринарных противопоказаний.
Новая система объединяет генетику, биотехнологии и ветеринарию в едином контуре. Разработка способствует формированию национальной школы репродуктивных биотехнологий, укрепляет технологический суверенитет страны и создает основу для лидерства России в области современных эмбриотехнологий в животноводстве. Такой подход позволяет увеличить приживаемость эмбрионов на 5–7% и повысить жизнеспособность потомства с высоким генетическим индексом.
К 2031 году ученые планируют создать конкретные биопрепараты, которые сократят число животных, выбывающих из селекционного процесса, и увеличат количество жизнеспособных эмбрионов от высокоэффективных животных-доноров в среднем в 2,5 раза за одну процедуру.
Технология предусматривает создание алгоритма геномной селекции для отбора доноров и цифровых алгоритмов естественного спаривания. Промышленными партнерами выступят ГК «Молочная компания Генетика» и АО Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева». Работа проводится в рамках программы «Приоритет-2030».