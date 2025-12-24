В КубГАУ создали технологию для повышения эффективности селекции скота

Кубанский государственный аграрный университет создал не имеющую аналогов в России репродуктивную технологию для воспроизводства крупного рогатого скота с высоким генетическим потенциалом. Разработка направлена на повышение экономической эффективности селекции, сообщает ТАСС со ссылкой на проректора по научной работе КубГАУ Андрея Кощаева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По его словам, потребность хозяйств в эмбрионах и племенном материале превышает 100 тыс. доз в год, однако внутреннее производство покрывает лишь около 10%. Стоимость теленка достигает 120 тыс. руб., что делает селекционные технологии недоступными для большинства производителей.

«Наша задача — создать технологию, которая позволит формировать генетически ценное потомство и обеспечить устойчивое воспроизводство стад с использованием репродуктивных технологий»,— рассказал Андрей Кощаев.

Существующие в России методы имеют низкую эффективность — менее 40%, высокую стоимость и сложность применения. До 20% поголовья с высоким потенциалом производства неспособны к искусственному оплодотворению из-за заболеваний репродуктивной системы, зоотехнических отклонений и ветеринарных противопоказаний.

Новая система объединяет генетику, биотехнологии и ветеринарию в едином контуре. Разработка способствует формированию национальной школы репродуктивных биотехнологий, укрепляет технологический суверенитет страны и создает основу для лидерства России в области современных эмбриотехнологий в животноводстве. Такой подход позволяет увеличить приживаемость эмбрионов на 5–7% и повысить жизнеспособность потомства с высоким генетическим индексом.

К 2031 году ученые планируют создать конкретные биопрепараты, которые сократят число животных, выбывающих из селекционного процесса, и увеличат количество жизнеспособных эмбрионов от высокоэффективных животных-доноров в среднем в 2,5 раза за одну процедуру.

Технология предусматривает создание алгоритма геномной селекции для отбора доноров и цифровых алгоритмов естественного спаривания. Промышленными партнерами выступят ГК «Молочная компания Генетика» и АО Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева». Работа проводится в рамках программы «Приоритет-2030».

Алина Зорина