МИД России: возобновление прямых рейсов с США давно назрело
Россия рассчитывает на диалог с США по поводу возобновления прямых рейсов между двумя странами. Это стало бы иллюстрацией взаимного доверия, заявил директор департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров.
Александр Гусаров
Фото: Министерство иностранных дел России
«Граждане обеих стран, вынужденные добираться в оба конца с многочасовыми и затратными пересадками, вздохнули бы с облегчением»,— сказал господин Гусаров в интервью «Известиям». По его словам, преимущества прямого авиасообщения между Москвой и Вашингтоном с точки зрения комфорта и экономии времени очевидны.
Дипломат добавил, что этот шаг поддержал бы и американский авиационный сектор, «переживающий далеко не лучшие времена» из-за введенных ранее самоограничений. Александр Гусаров напомнил, что российская сторона поставила вопрос о возобновлении полетов еще в феврале этого года, во время консультаций сторон в Стамбуле. Авиационные власти США получили от РФ предложения с алгоритмом перезапуска воздушного сообщения, заключил господин Гусаров.