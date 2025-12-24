Банки ожидают роста числа отказов в автокредитах

С января российские банки не смогут оценивать по собственным моделям доходы граждан, которые хотят оформить автокредит. Это грозит резким ростом числа отказов в новых кредитах, считает Национальный совет финансового рынка (НСФР). По его данным, до 40% потенциальных заемщиков выпадут из поля зрения банков.

В сентябре 2024 года президент Владимир Путин поручил, чтобы банки и микрофинансовые организации (МФО) при оценке заемщиков использовали актуальную официальную информацию, подтверждающую доходы физлица. Фактически речь идет о данных, которые агрегируются в сервисе «Цифровой профиль гражданина».

НСФР сообщил о своих опасениях в письме Центробанку (ЦБ), пишет РБК. В совете отметили, что инфраструктура, с помощью которой банки должны получать сведения о доходах россиян, не готова к использованию. Переход участников рынка на данные из «Цифрового профиля» отложили до 1 августа 2026 года, но процесс может растянуться до середины 2027-го, уверены в НСФР.

Участники рынка попросили продлить опцию с модельным подходом к расчету доходов клиентов до 1 июля 2027 года. В ЦБ просьбу банков не поддержали. «Банк России не планирует продлевать модельный подход для оценки дохода заемщиков при выдаче автокредитов»,— сказал РБК представитель регулятора.

ЦБ подготовил «дорожную карту», определяющую основные этапы перехода на новый порядок использования информации, который позволит банкам при предоставлении кредитов оперативно получать сведения об актуальных официальных доходах граждан. Эта информация будет поступать из ФНС, Соцфонда Минтруда. Необходимый набор сведений, согласно «дорожной карте», будет доступен кредиторам к марту 2026 года.

Подробности — в материале «Ъ» «Одобрение без промедления».