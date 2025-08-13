Одобрение без промедления

Банк России опубликовал «дорожную карту», согласно которой к марту 2026 года банки и другие кредиторы могут в режиме реального времени получать сведения об официальных доходах граждан. Такая информация позволит кредиторам более точно оценивать доходы заемщиков, а также поможет регулятору эффективнее ограничивать риски долговой нагрузки граждан. Эксперты отмечают, что реализация программы потребует существенных усилий, тем более что часть сервисов пока работает в тестовом режиме. И реально она сможет заработать ближе к 2027 году.

12 августа Банк России опубликовал «дорожную карту», определяющую основные этапы перехода на новый порядок использования информации, который позволит банкам и другим кредиторам при предоставлении кредитов оперативно получать сведения об актуальных официальных доходах граждан. Эта информация будет поступать из ФНС, Социального фонда РФ (СФР), Минтруда. Причем кредиторы смогут получать актуальную информацию в течение одной минуты.

Необходимый набор сведений, согласно «дорожной карте», будет доступен кредиторам к марту 2026 года. В частности, к 1 ноября 2025 года потребуется провести доработку и интеграционное тестирование взаимодействия личного кабинета на Едином портале государственных и муниципальных услуг с витринами СМЭВ 4 (система межведомственного электронного взаимодействия, обеспечивает обмен информацией между различными органами власти и организациями для предоставления госуслуг). Вместе с тем в течение 2026 года (окончательно — к 1 ноября) должны быть доработаны информационные системы кредитных и микрофинансовых организаций с инфраструктурой «Цифрового профиля» в целях получения сведений о доходах.

В целом эксперты позитивно относятся к предложенной «дорожной карте». МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексей Войлуков отмечает, что новые меры предполагают ускорение и автоматизацию получения данных через СМЭВ 4. Руководитель направления по работе с финансовыми институтами группы компаний Б1 Геннадий Шинин указывает, что СФР и ФНС очень активно реализуют повестку цифровизации и развития цифровых сервисов. Кроме того, сервис «Цифровой профиль» как проект Банка России и Минцифры расширяет перечень услуг.

При этом используемая кредитными организациями в ряде случаев практика получения кредитов и займов по документам, предоставляемым самими заемщиками, хотя и помогает увеличивать выдачи, однако не всегда является гарантией качества информации. Как отмечает гендиректор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев, практика получения информации от самого заемщика, зачастую неверифицируемых данных, «ведет к повышению рисков и искажению информации». По его мнению, именно «белые доходы», которые соотносятся с фискальной системой и со всеми другими данными, «должны быть основой для оценки рисков заемщиков, потому что неформальные доходы или иные факторы, которые не соотносятся с налоговой информацией, не должны быть основным источником информации».

Вместе с тем в реализации программы, особенно со стороны участников кредитного рынка, могут быть сложности. Председатель Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрей Емелин отмечает, что организационно-техническая задача реализации новой модели состоит в необходимости подключения всех кредиторов — банков, МФО, КПК — к «Цифровому профилю», «который пока и сам работает в пилотном режиме». Алексей Войлуков указывает, что потребуется подключение дополнительных участников, которые еще не подключены к СМЭВ 4, проведение настроек, тестирования. Кроме того, он отмечает, что пока нет понимания, как все это реализуется, так как в «дорожной карте» указано, что по ходу реализации Минцифры будет вносить изменения в нормативные акты.

Кроме того, потребуется и обеспечение высокого уровня защиты информации и личных данных. Как обращает внимание Павел Самиев, необходимо добиться, чтобы не было уязвимых точек, утечек информации, сбоев в работе и т. п. Андрей Емелин также отмечает, что содержательные проблемы получения кредиторами сведений об официальных доходах «заключаются в задержках получения данных сведений, а также в том, что информация об официальном доходе может быть ошибочной или неполной, а порой такая информация вообще отсутствует у ФНС и СФР». Еще более сложной технологической задачей является реализация предоставления информации об официальном доходе очень быстро — в течение одной минуты. При этом, как указывает господин Емелин, «поскольку проверка дохода станет обязательной, она не должна требовать согласия заемщика или такое согласие должно автоматически следовать из кредитной заявки».

Эксперты указывают, что к 1 марта 2026 года необходимый набор сведений только появится в «Цифровом профиле», а далее кредиторам необходимо будет время для интеграции в свои информсистемы и бизнес-процессы, на что потребуется не менее полугода. По оценке господина Емелина, начало реального использования сведений об официальном доходе объективно возможно не ранее 2027 года.

Елена Ванюшина, Ольга Базутова