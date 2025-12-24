На улице Кирова в Геленджике открыли движение транспорта
После ремонтных работ на газопроводе в Геленджике запустили движение транспорта по улице Кирова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ
Для проезда открыли участок от улицы Советской до улицы Приморской. На проезжей части после проведения работ восстановили асфальтобетонное покрытие и нанесли новую дорожную разметку.
В администрации Геленджика подчеркнули, что движение общественного транспорта осуществляется по утвержденным маршрутам.