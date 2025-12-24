Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На улице Кирова в Геленджике открыли движение транспорта

После ремонтных работ на газопроводе в Геленджике запустили движение транспорта по улице Кирова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Для проезда открыли участок от улицы Советской до улицы Приморской. На проезжей части после проведения работ восстановили асфальтобетонное покрытие и нанесли новую дорожную разметку.

В администрации Геленджика подчеркнули, что движение общественного транспорта осуществляется по утвержденным маршрутам.

София Моисеенко

Новости компаний Все