На улице Кирова в Геленджике открыли движение транспорта

После ремонтных работ на газопроводе в Геленджике запустили движение транспорта по улице Кирова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Для проезда открыли участок от улицы Советской до улицы Приморской. На проезжей части после проведения работ восстановили асфальтобетонное покрытие и нанесли новую дорожную разметку.

В администрации Геленджика подчеркнули, что движение общественного транспорта осуществляется по утвержденным маршрутам.

София Моисеенко