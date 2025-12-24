Ставрополь перевыполнил бюджет на 0,7% за 11 месяцев

Ставрополь исполнил бюджет за 11 месяцев 2025 года с превышением доходов над планом. Глава города Иван Ульянченко сообщил ключевые цифры на брифинге. Администрация опубликовала данные 24 декабря.

Доходы казны достигли 18,2 млрд руб. Это на 0,7% больше плана, или на 100,7% от прогноза. Налоговые и неналоговые поступления составили 8,3 млрд рублей — 45,4% от общего объема. Ульянченко отметил перевыполнение этих доходов на 320 тыс. руб.

Расходы превысили 18 млрд руб. Социальная сфера получила 70% средств, или 14,2 млрд рублей. Иван Ульянченко подчеркнул традиционную направленность трат на поддержку жителей. Город направил 2,8 млрд руб. на строительство соцобъектов, капремонт учреждений и выплаты гражданам.

Дорожная инфраструктура забрала 2,3 млрд руб. — 12,7% расходов. Безопасность и антитеррор получили свыше 216 млн рублей. Благоустройство территории стоило чуть больше 1 млрд руб. Реализация нацпроектов освоила 1,8 млрд руб. — 97% от плана.

Город полностью заместил долг перед банками бюджетными кредитами. Это высвободило 307 млн руб. Средства пошли на социальные нужды. Иван Ульянченко назвал шаг эффективным управлением финансами.

Станислав Маслаков