Обвиняемого в нападении на журналиста «Известий» отправили под домашний арест

Останкинский районный суд Москвы поместил под домашний арест Арсена Шаруду — второго обвиняемого в нападении на журналиста «Известий» Ивана Литомина. Корреспондента ударили во время подготовки сюжета на тренинге по психологии 20 декабря. Дело возбуждено о воспрепятствовании деятельности журналистов.

Арест продлится 1 месяц 30 суток, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. 23 декабря суд на такой же срок отправил под домашний арест первого обвиняемого по делу — Олега Павлюкевича.

Иван Литомин выполнял редакционное задание на тренинге Юлии Ивлиевой, которая в соцсетях называет себя экспертом по психологии. Охранники несколько раз ударили журналиста по лицу после того, как он задал госпоже Ивлиевой вопросы о ее дипломе и доходах, писали «Известия». На следующий день председатель СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования.