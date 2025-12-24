Кассационный суд оставил в силе решение о сносе памятника Сталину в Вологде

Арбитражный суд Северо-Западного округа оставил в силе решения нижестоящих инстанций о демонтаже памятника Иосифу Сталину, установленного на территории музея-заповедника «Вологодская ссылка» в Вологде. Кассация признала контракт на изготовление монумента незаконным и подтвердила, что он должен быть снесен.

«Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу — без удовлетворения»,— следует из материалов в карточке дела.

В июне этого года областная прокуратура просила признать госконтракт на установку скульптуры Сталина незаконным. В случае удовлетворения иска памятник должен был быть возвращен частному предпринимателю Екатерине Ложеницыной, а Вологодскому музею вернули бы затраченные на его размещение 10,5 млн рублей. После удовлетворения иска госпожа Ложеницына, а также учреждение культуры оспорили данное решение в суде второй инстанции. В прокуратуре Вологодской области указывали, что основанием для подачи иска стали нарушения в сфере госзакупок.

Памятник И.В. Сталину был открыт во дворе музея «Вологодская ссылка» 21 декабря 2024 года по инициативе губернатора области Георгия Филимонова. Глава региона активно следит за судьбой монумента. После новостей о подаче иска прокуратурой он заявлял, что скульптуре ничего не угрожает. «Будет стоять. Спешу успокоить фантазеров»,— написал тогда господин Филимонов. В августе губернатор сообщал, что посещаемость музея после появления на его территории бронзового генсека выросла в 1,5 раза.

Андрей Цедрик