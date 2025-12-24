Стоимость палладия превысила $2000 впервые с декабря 2022 года

Стоимость мартовского фьючерса на палладий на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) растет на 2,79%, до $2010,5 за тройскую унцию. Цена драгметалла превысила отметку в $2000 впервые с 13 декабря 2022 года.

Стоимость золота и серебра обновляет рекорды третий день подряд. Цена фьючерса на золото с поставкой в феврале сегодня впервые превысила $4550 за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро обновил рекорд, поднявшись до $72,75. Цена январского фьючерса на платину растет на 3,34%, до $2363,8 за тройскую унцию.

С начала месяца золото подорожало почти на 5%. За то же время остальные драгоценные металлы выросли на 22–24%. Основные причины роста остались прежними: сохраняющаяся геополитическая напряженность, в том числе усиленная попыткой конфисковать замороженные активы российского ЦБ.

