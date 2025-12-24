«Яндекс Афиша»: Екатеринбург стал вторым в РФ по продажам билетов на концерты

Доля продаж билетов на концерты в Екатеринбурге составила 61,4% от всех продаж на разные развлечения в 2025 году, следует из статистики «Яндекс Афиши». Среди городов-миллионников столица Среднего Урала стала второй по спросу на концерты, уступив Краснодару.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран рэпер Баста

Фото: Тимур Валитов рэпер Баста

Фото: Тимур Валитов

Концерт рэпера Басты на «Екатеринбург-Арене» замкнул десятку самых популярных событий России, возглавив топ мероприятий в Екатеринбурге. Другими крупнейшими событиями в городе стали концерты группы «Ленинград», Анны Асти, Гуфа, Леонида Агутина и Анжелики Варум, ледовое шоу «Щелкунчик и Мышиный король», концерт Niletto, панк-сказка «Король и Шут» и концерт группы «Звери». Эти мероприятия проходили на «Екатеринбург-Арене», «УГМК-Арене», в ДИВС, «Екатеринбург-Экспо» и МТС Live Холл.

Всего за год на «Яндекс Афише» купили рекордные 26 млн билетов, при этом около половины продаж пришлось на концерты. Также россияне активно покупали билеты в театры, на стендапы, в кино, на мюзиклы, а также на спортивные мероприятия, цирковые представления, выставки и другие события. «В этом году особенно заметен рост спроса на ностальгию, мотивы, которые знакомы нескольким поколениям. Появляются крупные проекты, в основе которых лежат произведения, ставшие частью культурного кода. Например, панк-сказка "Король и шут", которая снова отправилась в тур по городам России»,— рассказал директор по развитию бизнеса «Яндекс Афиши» Энрико Мазавришвили.

Напомним, концерт Василия Вакуленко (Баста) на «Екатеринбург-Арене» посетило более 40 тыс. человек, что стало рекордным показателем, как сообщил сам рэпер.

Ирина Пичурина