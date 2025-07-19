Концерт рэпера Басты в Екатеринбурге посетило 40 тысяч человек

Концерт рэпера Василия Вакуленко (Баста) на «Екатеринбург-Арене» посетило более 40 тыс. человек, что стало рекордным показателем, сообщил журналистам сам артист.

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«Сегодня собралось 40 тыс. людей. Это наша совместная работа за 15 лет — тех, кто слушает музыку. Мы привезли все оборудование из Москвы. В Екатеринбурге всегда проходят замечательные трогательные концерты с максимальной отдачей», — рассказал Баста. Одним из наиболее выдающихся исполнителей с Урала он назвала Витю АК-47, в честь которого «стоит назвать улицу, так как он помог влюбиться в Урал».

Василий Вакуленко рассказал и о своих ресторанах «Frank by Баста», которые расположены в Екатеринбурге по ул. Малышева,36 и по ул. Челюскинцев, 106. «Мы следим за каждым рестораном и моментом открытия. Это делается без франшизы. Контролируем весь процесс при открытии. Сегодня я заезжал к себе в ресторан и пробовал там шаурму», — поделился он.

Концерт продлился три часа, во время него рэпер исполнил в том числе «Сансару», «Выпускной», «Мои разбитые мечты», «Там, где нас нет» и «Любовь без памяти».

Мария Шараева